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В 2020 добыча угля может упасть на 20% – ДТЭК

15.04.20 13:21 , Интерфакс-Украина
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ДТЭК в 2020 году допускает снижение добычи рядового угля своими украинскими компаниями до 30% по сравнению с прошлым годом, сообщил генеральный директор "ДТЭК" Максим Тимченко.

"Я не готов сказать на какой объем добычи мы выйдем в этом году. Падение может быть по сравнению с прошлым годом до 30%", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в среду.

По его словам, в планах на 2020 год у компании была добыча около 24 млн тонн угля (+7% к 2019-му), но значительное снижение потребления электроэнергии в стране вынуждает ДТЭК скорректировать планы.

"Мы будем смотреть на текущую ситуацию. При наличии на складах около 2 млн тонн и минимальной выработке мы каждый месяц ставим рекорды насколько наша выработка и сжигание угля уменьшается по сравнению с предыдущими периодами", - отметил М.Тимченко.

Как сообщалось, добыча угля украинскими объединениями ДТЭК по итогам 2019 года уменьшилась на 7,1% (на 1 млн 706,6 тыс. тонн) – до 22,425 млн тонн. В частности, добыча "Павлоградугля" в 2019 году составила 18 млн 207,5 тыс. тонн (-9% к 2018-му), "Добропольеуголь" – 3 млн 362,9 тыс. тонн (+12,2%), "Белозерская" – 854,4 тыс. тонн (-23,9%).

Как сообщалось, ДТЭК в конце марта 2020 года объявил, что шахты "ДТЭК Добропольеуголь" и шахта "Белозерская" приостанавливают работы по добыче, а с 20 апреля – о приостановке работы "Павлоградуголь".

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