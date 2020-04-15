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Американские авиакомпании получат от правительства 25 млрд долл.

15.04.20 13:01 , Интерфакс
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Американские авиаперевозчики предварительно договорились с Минфином об условиях предоставления им финансовой помощи в размере 25 млрд долл. в связи с кризисом, начавшимся из-за пандемии, пишет Bloomberg.

Как заявил глава ведомства Стивен Мнучин, в программе согласились участвовать ряд крупных компаний.

Деньги государства должны покрыть авиакомпаниям расходы на выплату зарплат. Как сказал министр, программа должна помочь людям сохранить рабочие места и "сохранить стратегическое значение авиаотрасли, при этом обеспечив соответствующую компенсацию налогоплательщикам".

Деньги начнут распределяться уже на этой неделе, сообщил осведомленный источник агентства. По его данным, часть финансирования будет предоставлена в качестве ссуд под низкий процент. На прошлой неделе С.Мнучин предупреждал, что авиакомпании должны будут вернуть 30% от помощи и предоставить варранты, дающие правительству право на приобретение их акций в будущем.

Delta Air Lines сообщила, что ей будет выделено 5,4 млрд долл., включая необеспеченный 10-летний заем в 1,6 млрд долл. Авиакомпания предоставит правительству варрант на покупку примерно 1% своих акций в течение пяти лет.

Объем помощи Southwest Airlines составит 3,2 млрд долл., из них около 1 млрд долл. будет предоставлено в качестве ссуды на 10 лет.

American Airlines получит безвозмездное финансирование объемом 4,1 долл. млрд и ссуду в 1,7 млрд долл.

В заявлении С.Мнучина говорится, что к программе согласны присоединиться также Alaska Airlines, Allegiant Air, rontier Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, United Airlines, SkyWest Airlines. Минфин продолжит переговоры с другими крупными перевозчиками, а также с мелкими компаниями и теми, которые занимаются грузовыми перевозками.

МинПром

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