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Нафтогаз хочет потратить 15 млн евро на подготовку иска против Словакии

15.04.20 11:47 , УНИАН
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Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" объявила тендер на закупку юридических услуг, ожидаемой стоимостью 15 млн евро, для исследования возможности инициирования инвестиционного арбитражного производства против Словацкой Республики.

Согласно сообщению на сайте Prozorro причиной для изучения возможности арбитражного процесса являются действия представителей Словакии, связанные с выполнением арбитражного решения, принятого в пользу компании Italia Ukraina Gas S.p.a., и совершение связанных с этим действий в интересах НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщалось, в 2013 году Стокгольмский арбитраж признал нарушение "Нафтогазом" обязательств в рамках контракта с итальянским трейдером Italia Ukraina Gas S.p.a. от 24 декабря 2003 года на поставку 13,1 млрд куб. м газа в 2004-2014 годах.

Стокгольмский арбитраж также принял решение наложить штраф на "Нафтогаз" в размере 12,7 млн долл. за невыполнение контрактных обязательств перед IUGAS.

МинПром

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