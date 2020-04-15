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Причина остановки ДТЭК Павлоградуголь – рекордные запасы угля

15.04.20 11:10 , Бизнес Цензор
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Непосредственной причиной выведения в простой крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" являются рекордные запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС). Об этом гендиректор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук заявил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24", пишет Бизнес Цензор.

По словам топ-менеджера, в течении последних шести месяцев в энергетике наблюдается "системный кризис, в котором находятся все без исключения игроки рынка", вследствие которого больше всего пострадала тепловая энергетика.

"У нас в настоящий момент около двух, почти три миллиона (тонн, – ред.) угля находится на складах. Это беспрецедентные запасы, такого еще никогда не было за последние 6 лет. Как следствие – уголь украинский не востребован. Около трех миллиардов убытков у тепловых электростанций и они не могут платить шахтерам за добываемый уголь. Поэтому ДТЭК был вынужден остановить с 1 апреля второе крупнейшее объединение страны – это "Добропольеуголь", где работает 7 тыс. человек", – сказал Д.Сахарук.

"К сожалению, за это 20 дней ситуация не изменилась, и с 20 апреля мы вынуждены будем останавливать крупнейшее угольное объединение Украины – это "ДТЭК Павлоградуголь", где работает 22 тыс. человек. Это, по сути, остановка всей угольной отрасли Украины, потому что уже на протяжении последних 9 месяцев практически в состоянии полупростоя находятся государственные шахты То есть, всего у нас на простое будет находится около 40 тыс. человек", – добавил глава "ДТЭК Энерго".

Д.Сахарук подчеркнул, что ДТЭК продолжит платить зарплату сотрудникам остановленных предприятий, согласно коллективному договору.

"Мы, конечно же, продолжим платить зарплату согласно коллективному договору, это около 60%, будем обеспечивать. Но это, конечно, не тот доход, который наши шахтеры получали до этого, это была европейская заработная плата у тех участков, которые выполняли планы", – сказал глава компании.

Глава "ДТЭК Энерго" отметил, что снижение выплат работникам угольных предприятий означает снижение отчислений подоходного налога и единого соцвзноса с зарплат.

МинПром

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