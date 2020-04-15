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Украина стоит на пороге масштабного энергетического кризиса

15.04.20 10:28
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Украина – на пороге самого масштабного энергетического кризиса за весь период независимости. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.

Нардеп напомила, что с 20 апреля в Украине приостанавливают работу десять шахт и вспомогательные предприятия "Павлоградуголь", обогатительные фабрики "Павлоградская", "Добропольская", "Кураховская", а также Первомайский ремонтно-механический завод.

"Одна из причин кризиса не только импорт российской электроэнергии. Это лишь часть проблемы. Другая ее часть - девиантные правила и коррупционные схемы. Поэтому одним запретом импорта проблему не решить", - отметила она.

По мнению В.Гриб, для выхода из кризиса в первую очередь необходимо кадровое очищение отрасли и полная перезагрузка подходов в энергетике. И начать его нужно с аудита деятельности руководства энергетического комитета Верховной Рады.

Во-вторых, безотлагательно назначить министра энергетики. "Отрасль обезглавлена. Предыдущий министр был слаб, теперь же нет вообще никакого. Не утверждены руководители НЭК "Укрэнерго" и НАЭК "Энергоатом". Безвластие порождает безволие. Отрасли нужны сильные антикризисные менеджеры, способные удержать ситуацию", - сказала она.

В-третьих, необходимо принимать пакет антикризисных действий. В частности, нужно срочно пересмотреть прогнозный баланса электроэнергии на 2020 год и прайс-кэпы, которые из временной меры превратились в карательный инструмент, уничтожающий украинским генерирующим компаниям.

Также В.Гриб считает необходимым погасить старые долги ГП "Энергорынок", что даст энергетикам 31 млрд. грн. Также необходимо погасить недавние долги ГП "Гарантированный покупатель" и начать его корректное финансирование.

"От Кабмина как никогда требуется быстрая реакция. Проблемы энергетики необходимо решать сейчас, ведь совсем скоро могут начать веерные отключения электроэнергии, о которых публично предупреждают операторы систем распределения и компании-поставщики", - резюмировала В.Гриб.

МинПром

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