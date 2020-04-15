Горнодобытчики получают обвинения в распространении коронавируса Горнодобывающие компании в разных странах сталкиваются с протестами местных жителей, которые обвиняют их сотрудников в распространении коронавируса, пишет The Wall Street Journal.



Так, в марте жители города Ла-Хагуа-де-Ибирико в Колумбии два дня блокировали работу угольной шахты Glencore. Компания в результате остановила работу предприятия, хотя введенный в стране карантин не распространяется на горнодобывающую отрасль. В Glencore объяснили, что на фоне роста социальной напряженности и с учетом логистических ограничений компания не может обеспечить безопасную работу шахты и "безопасность местного населения".



Североамериканская Drummond, шахты которой находятся поблизости, также временно сократила объемы горных работ на фоне обеспокоенности местного населения, сказала WSJ представитель компании.



Жители Ла-Хагуа-де-Ибирико давно жаловались, что на шахтах работает слишком много иностранцев, а теперь начали опасаться, что иностранцы могут быть разносчиками COVID-19, пишет издание.



По той же причине бразильская Vale вынуждена была прекратить добычу на никелевом руднике Voisey's Bay, расположенном на полуострове Лабрадор в Канаде.



Власти Панамы из-за недовольства населения приостановили работу крупной медной шахты Cobre, принадлежащей канадской First Quantum Minerals. Местные жители возмущались, что компания ставит свои финансовые интересы выше здоровья сотрудников.



Мэр города Андакольо в Чили, например, возложил ответственность за случаи COVID-19 на работающую там канадскую Teck Resources, хотя в компании говорят, что инфицированных сотрудников у них нет.



Проблемы горнодобытчиков - это пример усиливающегося на фоне пандемии локализма, считает инвестиционный стратег Майкл О'Салливан. "Идея глобализации, единого мира, была подорвана коронавирусом", - говорит он.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



