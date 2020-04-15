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Горнодобытчики получают обвинения в распространении коронавируса

15.04.20 10:32 , Интерфакс-Украина
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Горнодобывающие компании в разных странах сталкиваются с протестами местных жителей, которые обвиняют их сотрудников в распространении коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Так, в марте жители города Ла-Хагуа-де-Ибирико в Колумбии два дня блокировали работу угольной шахты Glencore. Компания в результате остановила работу предприятия, хотя введенный в стране карантин не распространяется на горнодобывающую отрасль. В Glencore объяснили, что на фоне роста социальной напряженности и с учетом логистических ограничений компания не может обеспечить безопасную работу шахты и "безопасность местного населения".

Североамериканская Drummond, шахты которой находятся поблизости, также временно сократила объемы горных работ на фоне обеспокоенности местного населения, сказала WSJ представитель компании.

Жители Ла-Хагуа-де-Ибирико давно жаловались, что на шахтах работает слишком много иностранцев, а теперь начали опасаться, что иностранцы могут быть разносчиками COVID-19, пишет издание.

По той же причине бразильская Vale вынуждена была прекратить добычу на никелевом руднике Voisey's Bay, расположенном на полуострове Лабрадор в Канаде.

Власти Панамы из-за недовольства населения приостановили работу крупной медной шахты Cobre, принадлежащей канадской First Quantum Minerals. Местные жители возмущались, что компания ставит свои финансовые интересы выше здоровья сотрудников.

Мэр города Андакольо в Чили, например, возложил ответственность за случаи COVID-19 на работающую там канадскую Teck Resources, хотя в компании говорят, что инфицированных сотрудников у них нет.

Проблемы горнодобытчиков - это пример усиливающегося на фоне пандемии локализма, считает инвестиционный стратег Майкл О'Салливан. "Идея глобализации, единого мира, была подорвана коронавирусом", - говорит он.

МинПром

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