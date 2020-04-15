Трамп прекращает финансирование ВОЗ из-за ее халатноcти по коронавирусу Президент США Дональд Трамп 14 апреля заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.



"Сегодня я проинструктировал мою администрацию, чтобы она прекратила финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока проводится оценка весьма ее халатной работы распространения коронавируса", - сказал Д.Трамп, выступая перед Белым домом.



"Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию (по COVID-19 - ИФ) и поделиться ею своевременно и транспарентно", - пояснил Д.Трамп.



Д.Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за неправильную политику в отношении Китая в сфере пандемии коронавируса.



По его словам, вместо того, чтобы "делать свою работу" и направить медэкспертов в КНР, организация защищала руководство Китая.



"Вместо этого ВОЗ охотно принимала заверения Китая и защищала действия китайского правительства", - сказал Д.Трамп журналистам.



По его словам, ВОЗ должна была указать на то, что Китай плохо информирует мировое сообщество о распространении вируса. Вместо этого организация "хвалила" Пекин за "его так называемую прозрачность".



Он продолжил, что организация не смогла проверить "заслуживавшие доверия" сообщения об обстановке в Ухани, которые шли вразрез с заявлениями властей КНР, и что ВОЗ поначалу не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку. В результате, напомнил Д.Трамп, было потеряно время, и ситуация с распространением вируса резко ухудшилось.



"ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность", - подчеркнул президент США.



Он напомнил, что в то время как США делали взносы в ВОЗ в размере между 400 и 500 млн долл., Китай тратил лишь 40 млн долл.



По словам Д.Трампа, один из главных проступков ВОЗ заключался в том, что она противодействовала решению США закрыть границу с КНР.



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