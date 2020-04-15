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Большинство украинцев против продажи земли и сотрудничества с МВФ

15.04.20 08:04
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26% украинцев поддерживают голосование Верховной Рады за закон о продаже земли, 60% — не поддерживают, свидетельствуют результаты социсследования "Оценка успешности власти и реакция общества на эпидемию коронавируса и политические события в стране", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 7-11 апреля.

"Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшую неделю, 26% тех, кто принял бы участие в голосовании, проголосовали бы за продажу земли; 74% — против продажи земли", — говорится в пресс-релизе КМИС.

32% опрошенных полагают, что сейчас Украине лучше сотрудничать с Международным валютным фондом, получая новые кредиты; 46% придерживаются иного мнения и считают, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты.

МинПром

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