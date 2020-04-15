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Большинство украинцев против продажи земли и сотрудничества с МВФ
15.04.20 08:04
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26% украинцев поддерживают голосование Верховной Рады за закон о продаже земли, 60% — не поддерживают, свидетельствуют результаты социсследования "Оценка успешности власти и реакция общества на эпидемию коронавируса и политические события в стране", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 7-11 апреля.
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