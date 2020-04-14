В США ожидают рекордного падения добычи сланцевой нефти Добыча сланцевой нефти в США, как ожидается, упадет на 194.000 баррелей в сутки в апреле, что станет рекордным показателем, до примерно 8,7 миллиона баррелей в сутки, по данным Управления энергетической информации США (EIA), поскольку производители сокращают буровую активность после падения цен на нефть, передает Reuters.



Добыча сланцевой нефти падает уже несколько месяцев, но ожидается, что снижение ускорится, поскольку спрос сократился примерно на 30% во всем мире из-за пандемии коронавируса. Многие производители, в том числе нефтяные гиганты Exxon Mobil Corp и Chevron Corp, объявили о планах ограничить расходы и прогнозируют сокращение производства в ближайшие месяцы.



Снижение добычи в апреле, как ожидается, будет сопровождаться падением в мае на 183.000 баррелей в сутки до 8,53 миллиона баррелей в сутки, что будет самым низким показателем с июня 2019 года и сокращением шестой месяц подряд, говорится в ежемесячном прогнозе EIA.



Цены на нефть упали более чем на 65% в первом квартале, поскольку спрос обвалился из-за пандемии коронавируса, а предложение увеличилось из-за ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией.



В воскресенье группа ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки, при этом общий объем глобального снижения может достигнуть 19,5 миллиона баррелей в сутки, или около 20% мирового предложения, за счет ограничения добычи в других странах.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



