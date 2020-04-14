ЦГОК получил возможность выпускать концентрат с содержанием железа в 70,5% На Центральном ГОКе реализован масштабный проект по модернизации фабрики обогащения для производства концентрата премиального класса с массовой долей железа 70,5%. Это позволило создать первую в Украине технологическую линию по производству высококлассного окатыша для технологии DRI (прямого восстановления железа), сообщает пресс-служба группы Метинвест.



Технологическую линию модернизировали с весны 2019 года. За этот период был построен участок тонкого грохочения и обезвоживания, а также обновлена одна из секций обогатительной фабрики комбината.



Современное оборудование позволяет дообогащать обычный концентрат, чтобы на выходе получить продукт с содержанием железа 70,5%. Именно такое сырье необходимо для изготовления окатыша, который используется в технологии DRI.



"Мировые металлургические предприятия постепенно уходят от использования железорудного сырья невысокого качества, выбирая более экологичные и экономически выгодные продукты с высокой массовой долей железа и минимумом вредных примесей. Наиболее актуальный из них – окатыш, пригодный для бездоменного производства стали (технология DRI). Чтобы соответствовать запросам потребителей и быть рентабельными, мы должны предлагать продукцию нового качества. Центральный ГОК достиг стратегического рубежа – производства концентрата с содержанием железа 70,5%. Наш следующий шаг – выпуск окатыша, пригодного для технологии DRI", - отметил директор по технологии и качеству Центрального ГОКа Леонид Михида.



"На нашем предприятии завершился крупнейший проект по модернизации оборудования перерабатывающего комплекса. Центральный комбинат – первый украинский ГОК, который оснащен технологической линией по производству окатыша для технологии DRI. Новый продукт повысит рентабельность производства и нашу конкурентоспособность на мировом рынке железорудного сырья. Это общее достижение и победа нашего коллектива. Впереди нам предстоит освоение новых рынков сбыта и работа с потребителями", - прокомментировал генеральный директор ЦГОКа Дмитрий Шевчик.



МинПром



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