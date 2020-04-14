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Цены на руду в Китае выросли до максимума за 4 недели

14.04.20 15:11 , Steelland
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Биржевые цены на железную руду в Китае закрылись на четырехнедельном максимуме во вторник, поскольку снижение поставок крупными горнодобывающими компаниями в Австралии и Бразилии вызвало обеспокоенность по поводу возможного дефицита сталеплавильного сырья на фоне устойчивого спроса в стране.

Объем поставок железной руды из Австралии и Бразилии на прошлой неделе сократился на 3,17 миллиона тонн до 19,81 миллиона тонн, свидетельствуют данные, предоставленные консалтинговой компанией Mysteel.

Новые данные, опубликованные таможенной администрацией Китая, показали, что импорт железной руды в первом квартале рос на 1,3% до 262,7 миллиона тонн.

Железная руда с поставкой в сентябре на Даляньской товарной бирже подорожала на 1,2% до 607 юаней (примерно 86,23 доллара) за тонну, достигнув самого высокого уровня с 18 марта.

Арматура на Шанхайской фьючерсной бирже с поставкой в ​​октябре подешевела на 0,1% до 3 384 юаней за тонну.

Горячекатаный рулон упал на 0,4% до 3 200 юаней за тонну.

Китайский экспорт металлопродукции в марте вырос на 2,4% по сравнению с годом ранее, однако общий объем поставок в первом квартале сократился на 16%, что было вызвано слабым зарубежным спросом.

МинПром

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