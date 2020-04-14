Мексиканских сталеваров просят работать с минимальной нагрузкой Правительство Мексики разрешило сталелитейным предприятиям работать в условиях карантина в стране. Об этом сообщил Steel Orbis.



Власти признали сталелитейную промышленность жизненно важной отраслью для экономики страны.



"Предприятия по производству стали, цемента и стекла могут продолжать производство во время карантина на минимальных мощностях, чтобы избежать непоправимого ущерба", – говорится в распоряжении правительства, опубликованном в национальном вестнике.



Мексиканские власти также обязали сталелитейные предприятия сообщать о количестве работников, необходимых для поддержания производства.



Ранее мексиканские сталелитейщики обратились к властям с просьбой разрешить производство из-за невозможности поставить его на "паузу" на период карантина. Крупнейшим металлургическим заводам Мексики потребуется как минимум 45 дней для остановки доменных печей, а для возобновления их работы – не меньше полугода.



Мексика – не единственная страна, где сталелитейную промышленность признали жизненно важной. Министерство промышленности, энергетики и туризма Испании разрешило сталелитейным заводам продолжить работу в условиях карантина.



МинПром



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