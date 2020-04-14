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Восстановление экономики Китая вряд ли остановит падение цен на нефть

14.04.20 14:35 , Интерфакс
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Восстановление экономической активности в Китае после вспышки коронавируса способствовало росту спроса на нефть, но аналитики предупреждают, что этого будет недостаточно для устранения избытка предложения сырья на мировом рынке, который привел к падению нефтяных цен, пишет газета Financial Times.

Потребление нефти в КНР резко упало в этом году в условиях пандемии, которая нарушила сложившиеся производственно-сбытовые цепочки и привела к закрытию предприятий по всей стране, нанеся серьезный удар второй по величине экономике мира. Распространение коронавируса по всему миру усилило риск глобальной рецессии, что оказывает дополнительное давление на нефтяные котировки.

"То, что мы видели в Китае, было одним из самых стремительных падений спроса на нефть, который нам когда-либо доводилось наблюдать, - отмечает аналитик Rystad Energy Пер Магнус Нисвеен, которого цитирует издание. - Теперь мы видим еще большее сокращение в остальной части мира".

Между тем спрос на нефть в Китае, по-видимому, начал восстанавливаться после падения, вызванного вспышкой коронавируса, свидетельствуют транспортные данные, которые приводит FT.

Согласно информации компании TomTom, специализирующейся на автомобильной навигации, движение транспорта в часы пик в некоторых крупных городах Китая в последние дни достигло отметок, сопоставимых с уровнями 2019 года. Спрос на авиаперевозки в стране вырос почти вдвое по сравнению с серединой февраля, хотя и остается значительно ниже уровней, которые фиксировались непосредственно перед началом пандемии, следует из данных исследовательской компании OAG.

Тем не менее аналитики говорят, что для поддержания мирового спроса нефть потребуется нечто большее, чем восстановление китайской экономики. Значительное сокращение глобального потребления нефти вслед за распространением коронавируса в США, Европе и других странах "с легкостью нивелирует восстановление спроса в Китае за тот же период", цитирует FT аналитика Wood Mackenzie Фэна Фу.

Китай не раскрывает всех данных о своих стратегических резервах нефти, но, по оценкам аналитиков из консалтинговой группы Wood Mackenzie, их объем с учетом стратегических и коммерческих запасов может составить 1,15 млрд баррелей в 2020 году. Такой объем способен удовлетворять нефтяные потребности страны на протяжении 83 дней. В 2019 году нефтяные запасы КНР составляли 900 млн баррелей, а в 2014-м - лишь 200 млн баррелей.

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