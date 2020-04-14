Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина проведет экспертизу по сбитому под Тегераном Боингу

14.04.20 14:13 , Укринформ
печать
размер текста:

Офис генерального прокурора назначил проведение комплексной криминалистической экспертизы по авиакатастрофе рейса Тегеран-Киев авиакомпании МАУ в небе над Ираном и настаивает на создании международной следственной группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Офис генерального прокурора активизирует досудебное расследование в уголовном производстве относительно катастрофы самолета рейса PS 752 Тегеран-Киев авиакомпании МАУ в небе над Ираном 8 января 2020 года, а также настаивает на создании международной следственной группы, которая существенно бы ускорила и повысила оперативность расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время прокуроры Департамента по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта, назначили комплексную комиссионную криминалистическую экспертизу. Цель ее проведения - детализировать причины авиакатастрофы, выяснить обстоятельства попадания ракеты ТОР-М1.

Также в уголовном производстве будет анализироваться информация о рейсах, предшествовавших вылету Боинга-737 из аэропорта Тегерана, планируется проведение ряда следственных и иных процессуальных действий.

В то же время до сих пор остается нерешенным вопрос о передаче украинской стороне бортовых самописцев, на которых может содержаться сверхважная информация.

Как сообщалось, 8 января 2020 года после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни был сбит двумя ракетами самолет Международных авиалиний Украины. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

В прошлом месяце официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор это не выполнено.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:59
МВФ не считает Украину бедной страной
13:40
В Китае удивлены европейскими пошлинами на нержавейку
13:25
В Раде готовят законопроект о поддержке промышленности
13:03
Китай постепенно наращивает экспорт стали
12:45
Антиколомойский закон рассмотрят уже после Пасхи
12:30
Китай восстанавливает объемы импорта и экспорта
12:09
Нефть продолжает дорожать на нефтяных рынках
11:49
В Италии постепенно восстанавливается металлургическое производство
11:29
Американские компании приостанавливают добычу нефти
11:15
ВВП развитых стран упадет на 35% из-за коронавируса – Goldman Sachs
11:00
В Монтане хотят построить крупную медную шахту
10:43
Германия надеется на окончание строительства Северного потока-2
10:28
Из-за эпидемии U.S. Steel продолжает останавливать печи в США
10:12
В Турции приостанавливают выпуск труб
08:57
Глава ВОЗ назвал условия для смягчения карантина
08:40
США продолжают сокращать импорт стали
08:04
Shell отказалась от СП с Газпром нефтью
13.04.20
18:01
Импорт нефти в Украину вырос на 23%
17:37
С начала года Украина сократила импорт угля на 17%
17:00
Рада отклонила все проекты постановлений об отмена закона о рынке земли
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!