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В Китае удивлены европейскими пошлинами на нержавейку

14.04.20 13:40 , МеталлТорг
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Европейская Комиссия ввела чрезмерные временные антидемпинговые пошлины на некоторые китайские изделия из нержавеющей стали, заявила китайская ассоциация сталелитейной промышленности в понедельник, 13 апреля. Об этом пишет Reuters.

"Горячекатаный прокат из нержавеющей стали включен в меры ЕС по защите стали, которые дали Китаю квоты ... На этот раз антидемпинговые пошлины являются чрезмерной защитой", - заявила Reuters Китайская ассоциация железа и стали (CISA).

CISA имела в виду защитные меры, которые ЕС официально внедрил с 2019 года, в соответствии с которыми он предоставил квоты по тарифным ставкам для некоторых стран на основе их экспорта в 2015-17 годах.

Но Европейская комиссия, исполнительный директор ЕС, в сентябре прошлого года скорректировала свои меры, чтобы "улучшить функционирование квоты на некоторые продукты", включая горячекатаный плоский прокат.

Ряд китайских компаний столкнутся с антидемпинговыми пошлинами со ставками 14,5-18,9%, включая филиалы гигантов из нержавеющей стали Tsingshan Holding Group и Taiyuan Iron & Steel (Group) Co Ltd (TISCO).

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