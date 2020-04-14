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Китай постепенно наращивает экспорт стали

14.04.20 13:03 , Интерфакс-Украина
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По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в марте 2020 г. национальные металлургические компании отправили на экспорт 6,48 млн т стальной продукции, что на 2,4% больше, чем в том же месяце прошлого года.

В то же время, по итогам всего первого квартала китайский экспорт стали составил 14,29 млн т. Это на 16% уступает показателю аналогичного периода годичной давности.

Китайский импорт готовой стальной продукции достиг в первом квартале 2,63 млн т, что на 1,3% больше, чем год назад. Но в этот показатель не включены закупки полуфабрикатов, объем которых, по некоторым данным, превысил 2 млн т за три месяца.

Кроме того, в марте в Китай поступило из-за рубежа 85,91 млн т железной руды. Это всего на 0,6% меньше, чем в тот же месяце 2019 г. В первом квартале в целом китайский импорт ЖРС составил 262,7 млн т, что на 1,3% больше, чем годом ранее.

Министерство торговли КНР прогнозирует на апрель и май дальнейший рост национального экспорта стали, так как металлургические компании увеличили внешние поставки после завершения эпидемии коронавируса. В то же время возрастет и импорт стальной продукции, которая в настоящее время котируется за рубежом ниже, чем на китайском внутреннем рынке.

По оценкам Чжуо Гуйцю, аналитика из компании Jinrui Futures, чье мнение приводит агентство Reuters, в обозримом будущем в Китае сохранится высокий спрос на железную руду.

Как сообщает китайская консалтинговая компания Mysteel, по состоянию на 10 апреля средний уровень загрузки доменных мощностей на 247 крупных и средних предприятий достиг 78,8%. Причем этот показатель продолжает постепенно увеличиваться.

МинПром

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