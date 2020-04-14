Китай восстанавливает объемы импорта и экспорта Сокращение китайского экспорта и импорта в марте существенно замедлилось, сообщило Главное таможенное управление КНР.



Экспорт в долларовом выражении уменьшился в марте на 6,6% в годовом измерении. Аналитики прогнозировали падение показателя на 14%, отмечает Trading Economics.



Импорт снизился на 0,9% при прогнозе падения на 9,5%.



В январе-феврале объем китайского экспорта рухнул на 17,2%, импорта - на 4%.



Профицит баланса внешней торговли КНР в марте составил 19,9 млрд долл. (прогноз - 18,55 млрд долл.). В январе-феврале был отмечен дефицит внешнеторгового баланса в размере 7,09 млрд долл.



"Давление на мировую экономику растет, неопределенность повышается, - говорится в заявлении ГТУ. - Внешняя торговля Китая сталкивается с серьезными трудностями".



Падение экспорта в юанях по сравнению с первыми двумя месяцами этого года составило 3,5%, объем экспорта зафиксирован на уровне 1,3 трлн юаней (183 млрд долл.).



Поставки в США сократились за первые три месяца 2020 года на 23,6% в годовом выражении, до 476,6 млрд, сообщил пресс-секретарь ГТУ Ли Куйвэнь. Импорт из Штатов в январе-марте уменьшился на 1,3%, до 191,4 млрд юаней.



В целом объем китайского экспорта в первом квартале снизился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,3 трлн юаней, заявил Ли Куйвэнь. Импорт уменьшился на 0,7%, до 3,2 трлн юаней.



Китай увеличил импорт нефти в объемном выражении в первом квартале на 5% в годовом выражении, природного газа - на 1,8%, железной руды - на 1,3%. Закупки соя-бобов подскочили на 6,2% - до 17,8 млн тонн.



МинПром



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