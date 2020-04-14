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Американские компании приостанавливают добычу нефти

14.04.20 11:29 , РБК
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Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приняла решение приостановить добычу нефти на всех скважинах из-за резкого падения спроса, сообщила The Wall Street Journal.

"Мы никогда этого не делали раньше. Мы всегда могли продавать нефть, даже по неблагоприятной цене", — сообщил президент компании Джим Уилкес. Texland обратилась к государству с просьбой о займе, который позволил бы платить зарплату 73 сотрудникам, пишет издание.

Более крупные компании также урезают добычу. Так, кроме Texland в апреле и мае объем выкачиваемой нефти планирует сокращать компания Continental Resources, снизив добычу примерно на 30%. Помимо этого, Parsley Energy остановила работу примерно на 150 скважинах, отмечает The Wall Street Journal. Из них компания добывала около 400 барр. в сутки. По словам главы Parsley Energy Мэтта Галлахера, их разработка больше не рентабельна.

С середины марта крупнейшие нефтяные компании, такие как Exxon Mobil и Royal Dutch Shell, объявили о том, что они сокращают расходы на сумму около 50 млрд долл., пишет The Wall Street Journal.

По данным Baker Hughes Co, количество буровых установок в США сократилось с 800 до 600 за последний месяц.

МинПром

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