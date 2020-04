Американские компании приостанавливают добычу нефти

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приняла решение приостановить добычу нефти на всех скважинах из-за резкого падения спроса, сообщила The Wall Street Journal.



"Мы никогда этого не делали раньше. Мы всегда могли продавать нефть, даже по неблагоприятной цене", — сообщил президент компании Джим Уилкес. Texland обратилась к государству с просьбой о займе, который позволил бы платить зарплату 73 сотрудникам, пишет издание.



Более крупные компании также урезают добычу. Так, кроме Texland в апреле и мае объем выкачиваемой нефти планирует сокращать компания Continental Resources, снизив добычу примерно на 30%. Помимо этого, Parsley Energy остановила работу примерно на 150 скважинах, отмечает The Wall Street Journal. Из них компания добывала около 400 барр. в сутки. По словам главы Parsley Energy Мэтта Галлахера, их разработка больше не рентабельна.



С середины марта крупнейшие нефтяные компании, такие как Exxon Mobil и Royal Dutch Shell, объявили о том, что они сокращают расходы на сумму около 50 млрд долл., пишет The Wall Street Journal.



По данным Baker Hughes Co, количество буровых установок в США сократилось с 800 до 600 за последний месяц.



МинПром



Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...