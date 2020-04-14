Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Монтане хотят построить крупную медную шахту

14.04.20 11:00 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Экологический регулятор американского штата Монтана выдал положительное заключение канадской компании Sandfire Resources America по проекту строительства медной шахты Black Butte. Об этом пишет Металлоснабжение и сбыт.

Месторождение, которое собирается разрабатывать Sandfire, по ее данным, является одним из богатейших неразработанных резервов в мире. По оценкам геологоразведки, оно содержит 10,9 млн т меди при среднем содержании металла в руде 2,9%. Причем на нижних горизонтах порода содержит до 6,8% меди.

В прошлые годы экологические группы выступали против проекта Black Butte, опасаясь, что подземные разработки, которые потребуют откачки больших объемов воды из шахты, могут загрязнить местные источники. Однако канадская компания заверяет, что использует наилучшие доступные технологии, чтобы не допустить этого.

Разработка ТЭО проекта была начата еще в конце 2018 г. и к настоящему времени завершена. Но Sandfire отмечает, что принятие окончательного инвестиционного решения может быть отложено из-за эпидемии коронавируса.

Технически строительство шахты и сопутствующей инфраструктуры может начаться уже в июне текущего года после завершения оставшихся формальностей. Его срок оценивается в 2,5-3 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:29
Американские компании приостанавливают добычу нефти
11:15
ВВП развитых стран упадет на 35% из-за коронавируса – Goldman Sachs
10:43
Германия надеется на окончание строительства Северного потока-2
10:28
Из-за эпидемии U.S. Steel продолжает останавливать печи в США
10:12
В Турции приостанавливают выпуск труб
08:57
Глава ВОЗ назвал условия для смягчения карантина
08:40
США продолжают сокращать импорт стали
08:04
Shell отказалась от СП с Газпром нефтью
13.04.20
18:01
Импорт нефти в Украину вырос на 23%
17:37
С начала года Украина сократила импорт угля на 17%
17:00
Рада отклонила все проекты постановлений об отмена закона о рынке земли
16:38
Остановка крупных предприятий вызовет коллапс в экономике – эксперт
16:19
На Ближнем Востоке уже негде хранить нефть
16:03
В 1 квартале 2020 АМКР сократил производство стали
15:43
Украина нарастила транзит нефтепродуктов в I квартале 2020 на 18%
15:22
Украина уменьшила экспорт металла
15:04
Рада утвердила изменения в госбюджет
14:46
НБУ не планирует включать печатный станок из-за дефицита бюджета
14:31
В Испании возобновляют работу промпредприятия
14:17
После сделки ОПЕК нефть все равно будет дешеветь – Goldman Sachs
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!