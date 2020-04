Из-за эпидемии U.S. Steel продолжает останавливать печи в США Американская металлургическая корпорация U.S. Steel сообщила о временной остановке еще одной доменной печи на комбинате Gary Works в штате Индиана.



Остановленная печь № 8 производительностью чуть менее 1 млн т чугуна в год является самой маленькой на комбинате и традиционно используется в качестве маневренной мощности. Она была вновь введена в строй после длительного простоя в конце 2019 г., когда на комбинате готовились к ремонту более крупную печь № 4.



В настоящее время ДП-4 на Gary Works уже остановлена. В U.S. Steel пока не могут сказать, как долго продлится простой обеих печей. Это будет определяться рыночной ситуацией, которая пока остается неблагоприятной.



Комбинат Gary Works является крупнейшим металлургическим предприятием корпорации. На нем выпускается листовой прокат, в частности, для нужд автомобилестроения и трубопрокатной отрасли.



Ранее U.S. Steel остановила два трубных завода из-за падения спроса на трубы и одну доменную печь на комбинате Granite City Works в районе Сент-Луиса. Временно закрывают свои мощности и другие американские компании, в частности, ArcelorMittal USA и AK Steel.



МинПром



