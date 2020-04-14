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В Турции приостанавливают выпуск труб

14.04.20 10:12 , Металлоснабжение и сбыт
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Турецкая компания Erbosan Erciyas Boru, ежегодно выпускающая до 200 тыс. круглых и профильных сварных труб для использования в строительстве и различных отраслях промышленности, сообщила о приостановке производства на три месяца, до середины июля.

Как заявляет компания, эпидемия коронавируса привела к падению объема заказов как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Традиционно Erbosan Erciyas Boru отправляет порядка 50% своей продукции в США, страны ЕС и Ближнего Востока.

Цены на сварные трубы турецкого производства также значительно упали в последние недели параллельно с котировками на горячекатаные рулоны. В этой связи компания не видит иного выхода кроме временного прекращения выпуска продукции.

Ранее о выводе из эксплуатации части своих мощностей сообщил крупнейший производитель труб в Турции компания Borusan Mannesmann. Она также приостановила работу своего завода Vobarno в Италии.

МинПром

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