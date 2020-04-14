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Глава ВОЗ назвал условия для смягчения карантина

14.04.20 08:57
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал условия, при которых страны могут снимать ограничительные меры, введенные ранее из-за коронавируса. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в штаб-квартире организации.

В частности, власти должны убедиться в том, что контролируют ситуацию с заболеваемостью и передачей вируса от человека к человеку. Система здравоохранения должна быть способна выявлять, тестировать, изолировать и лечить каждый случай заболевания COVID-19.

Помимо этого, отметил глава ВОЗ, необходимо минимизировать риск вспышек коронавируса в медицинских учреждениях, а также принять превентивные меры в отношении мест общего пользования, которые людям необходимо посещать, например рабочих мест и школ.

Также, по словам Гебрейесуса, важно справиться с риском завозных случаев коронавируса.

По словам главы ВОЗ, COVID-19 в десять раз смертельнее, чем грипп, вызвавший пандемию в 2009 году. «Вирус распространяется очень быстро, быстрее, чем замедляется. Поэтому ограничительные меры должны сниматься медленно и этот процесс должен контролироваться. Это не должно случиться за один раз», — предупредил Гебрейесус.

10 апреля глава ВОЗ отмечала, что некоторые страны планируют снять введенные ограничения, и предупредила, что, если это произойдет слишком быстро, это может «привести к восстановлению смертельной угрозы».

В ночь на вторник, 14 апреля, Университет Джонса Хопкинса опубликовал информацию о том, что общее количество людей, инфицированных коронавирусом, в мире превысило 2 млн человек. Позже университет скорректировал данные, остановившись на отметке 1 919 913 человек. Четвертая часть всех заболевших находится в США (581,9 тыс.), также серьезный уровень заражения в Испании (170 тыс.), Италии (159,5 тыс.) и Франции (137,8 тыс.).

Количество жертв коронавируса составляет 119 666, больше всего смертей зафиксировано в США (23 608).

МинПром

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