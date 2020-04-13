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С начала года Украина сократила импорт угля на 17%

13.04.20 17:37 , Интерфакс-Украина
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Украина в январе-марте 2020 года уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 16,6% (на 869,36 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 4,38 млн тонн.

По данным Государственной таможенной службы, уголь импортирован на 472,53 млн долл., что на 36,2% меньше, чем в январе-марте 2019 года (740,09 млн долл.), передает Интерфакс-Украина.

При этом из России поступил уголь на 308,81 млн долл. (доля в импорте 65,35%), США – на 119,93 млн долл. (25,38%), Казахстана – на 22,3 млн долл. (4,72%), других стран – на 21,49 млн долл. (4,55%).

При этом экспорт угля за три месяца 2020 года Украиной не осуществлялся, тогда как в январе-марте 2019 года за рубеж было поставлено 0,23 тыс. тонн угля каменного и антрацита на 0,04 млн долл.

Как сообщалось, с 15 апреля вводится специальная пошлина в размере 65% на импорт из Российской Федерации угля с рядом исключений, свидетельствует обнародованное на правительственном портале постановление №261 от 18 марта.

МинПром

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