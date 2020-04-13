Рада отклонила все проекты постановлений об отмена закона о рынке земли

Верховная Рада отклонила все 13 проектов постановлений об отмене решения парламента о принятии закона о рынке земли. Соответствующие решения народные депутаты поддержали 13 апреля, сообщает Укринформ.
Теперь председатель ВР может подписать закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" и передать его на подпись президенту Украины.
Как сообщалось, в ночь на 31 мартаВерховная Рада на внеочередном заседании приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". За принятие соответствующего законопроекта №2178-10 проголосовали 259 депутатов. Однако в тот же день внефракционные народные депутаты Оксана Савчук и Антон Поляков зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановлений об его отмене. Далее аналогичные документы начали вносить в парламент и другие народные депутаты, в частности десять - члены фракции "Батькивщина". Всего в парламенте было зарегистрировано 13 проектов постановлений об отмене закона.