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Остановка крупных предприятий вызовет коллапс в экономике – эксперт

13.04.20 16:38 , Главком
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Ни в коем случае нельзя допустить остановки крупных предприятий из-за карантина, так как это приведет к коллапсу в экономике. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире телеканала "Украина".

"Люди не осознают последствий, когда они хотят остановить все средние и крупные предприятия, которые фактически обеспечивают и бюджеты местные, и государственный бюджет, и зарплаты людей. Очевидно, что после этого начнется цепная реакция коллапса по всей экономике. Ни в коем случае нельзя допустить остановки этих предприятий", - сказал Б.Кушнирук.

Он также отметил, что остановка крупных промышленных предприятий может привести к их потере, ведь запустить их снова будет почти невозможно.

"Если остановятся эти предприятия, мы потом просто не сможем восстановить экономику. Потому что по цепи окажется, что у нас все должники, а восстанавливать в некоторых случаях уже будет нечего", - отметил Б.Кушнирук.

По мнению эксперта, руководство этих предприятий способно обеспечить защиту своих работников во время работы на достаточном уровне, и останавливать их на период карантина нет необходимости: "Эти предприятия вполне способны обеспечить контроль именно эпидемиологической ситуации у себя, и значительно лучше, чем это могут сделать наши государственные чиновники".

Напомним, ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в нынешних кризисных условиях, вызванных карантином, государство должно оказывать поддержку не только малому бизнесу, но и промышленности, которая является локомотивом экономики.

МинПром

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