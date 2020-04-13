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В 1 квартале 2020 АМКР сократил производство стали

13.04.20 16:03 , uaprom.info
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"АрселорМиттал Кривой Рог" в 1-м квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года сократил производство стали и проката, сообщает пресс-служба предприятия.

Так, за три месяца текущего года произведено 1,3 млн тонн чугуна (за АППГ – 1,4 млн тонн), 1,3 млн тонн стали (за АППГ – 1,4 млн тонн), 1,2 млн тонн прокат (за АППГ – 1,3 млн тонн).

"В условиях пандемии COVID-19 мы стремимся сохранить объемы производства, несмотря на сложности, с которыми столкнулся бизнес всего мира в конце февраля – марте этого года. Карантинные ограничения в разных странах затронули деятельность наших поставщиков и партнеров, многие из которых сейчас работают на сниженных оборотах. Помимо этого, наши клиенты также пересматривают свои заказы на металлопродукцию, а мы, со своей стороны, вынуждены менять логистические схемы. Однако даже в обстоятельствах сильнейшего форс-мажора уровень производства основных видов продукции "АрселорМиттал Кривой Рог" в первом квартале был незначительно ниже бизнес-плана и показателей за аналогичный период прошлого года", - отметил генеральный директор АМКР Мауро Лонгобардо.

Он также напомнил, что в январе-марте этого года предприятие осуществило плановые ремонты c перефутеровкой на конвертерах №№ 2 и 6 конвертерного цеха, комплексов агломашин №№ 2, 3, 4 агломерационного цеха металлургического производства, агломашин №№ 4, 5, 6 первого аглоцеха и агломашин №№ 3, 5 второго аглоцеха предприятия.

"Сейчас продолжаем ремонт конвертера № 4, который начали в конце марта, а также ремонт котла № 4 ТЭЦ № 2 и агломашины № 1 второго аглоцеха с внедрением современной системы газоочистки. Мы продолжаем аккумулировать все силы, чтобы обеспечивать стабильный производственный процесс, безопасность своих работников, внедрение инвестиционных проектов и модернизацию предприятия", - подытожил М.Лонгобардо.

МинПром

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