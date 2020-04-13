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Украина нарастила транзит нефтепродуктов в I квартале 2020 на 18%

13.04.20 15:43 , enkorr
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В І квартале 2020 г. объем транзита нефтепродуктов, в основном дизельного топлива, через Украину увеличился на 18%, до 26,5 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (22,4 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

Рост произошел благодаря смешанному транзиту российского ДТ в Польшу. Так в январе и марте по железной дороге с трубопроводного терминала в Новограде-Волынском (Житомирская обл.) в Польшу было поставлено 7,5 тыс. т ДТ. Это первый случай транзита дизтоплива по такому маршруту с момента возобновления работы трубопровода "ПрикарпатЗападтранс" в июне 2016 г.

Остальной объем транзита пришелся на традиционные поставки белорусского ДТ и бензина в Молдову. Так за І квартал 2020 г. поставки белорусского ДТ в Молдову составили 16,4 тыс. т (+27% к аналогичному периоду 2019 г.), бензина — 2,4 тыс. т (-37%). Поставки литовского бензина в Молдову в I квартале 2020 г. практически не осуществлялись.

Также в первые три месяца 2020 г. не производился в Молдову транзит битума, мазута и авиакеросина.

МинПром

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