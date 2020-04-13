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НБУ не планирует включать печатный станок из-за дефицита бюджета

13.04.20 14:46 , Интерфакс-Украина
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Финансирование дефицита государственного бюджета через эмиссию гривни, которое привело к негативным последствиям для экономики страны как в 90-х годах, так и в 2008 и в 2014 годах, – это путь в никуда, считает замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"У Украины были в прошлом достаточно негативные эпизоды: и в 90-х, и в 2008, и в 2014 годах, когда безудержное финансирование дефицита государственного бюджета монетарными средствами, то есть эмиссией привели ко всем этим бедам. Не хотелось бы снова выпускать из бутылки этого "джина инфляции и девальвации", когда девальвирует гривня, растет инфляция, увеличиваются расходы бюджета, потом снова финансируется дефицит монетарными средствами и так далее. Это путь в никуда", – сказал он в видеообращении, обнародованом на странице НБУ в Facebook 13 апреля.

Д.Сологуб отметил, что роль центробанка – это поддержка ликвидности банковской системы, которая, в свою очередь, может использовать ликвидность и денежные средства на кредитование, на покупку государственных ценных бумаг, на финансирование бюджета.

МинПром

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