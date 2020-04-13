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В Испании возобновляют работу промпредприятия

13.04.20 14:31 , Европейская правда
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В Испании с понедельника,13 апреля, возобновляют работу предприятия, которые не относятся к критической инфраструктуре, в частности, в сфере промышленности и строительства.  Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"В Испании с понедельника возобновляют работу предприятия, которые не относятся к критической инфраструктуры, в частности в сфере промышленности и строительства – после двух недель замедления экономики", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с 30 марта правительство Испании обязало все предприятия, не связанные с обеспечением базовых потребностей, прекратить свою работу. В общем карантинные ограничения продолжатся, но в объеме, объявленном 14 марта: остаются закрытыми школы, рестораны и бары, спортивные и культурные учреждения.

Вместе с первым ослаблением ограничений вводятся дополнительные меры безопасности. В частности, полиция раздаст 10 млн масок тем людям, которые будут ездить на работу в общественном транспорте. Также обнародуют "протокол безопасности" для предприятий, которые восстанавливают работу.

Кроме совета максимально оставлять людей на дистанционной работе, советуют позаботиться об обеспечении дистанции, обязательно использовать маски работникам, работающим на расстоянии 2 м друг от друга; людям советуют дезинфицировать предметы, которые выносили из дома, например очки и мобильные телефоны.

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