На заправках продолжает дешеветь автогаз На выходные (11–13 апреля) розничные сети снизили цену сжиженного газа в пределах 10–50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".



Цена автогаза на станциях ОККО и WOG снизилась на 28 коп./л и 31 коп./л соответственно. Glusco снизила цены на 50 коп./л, до 8,95 грн/л, а UPG — на 30 коп./л, до 9,50 грн/л.



Цены газа в консолидированной сети АЗС группы "Приват" снизились в среднем на 4–6 коп./л, до 9,24 грн/л. "Авантаж" понизила цену на 20 коп./л, в среднем до 8,55 грн/л.



Такие сети как Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, Marshal, Mango и Motto опустили цены на 10–30 коп./л.



Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до 115 долл./т, а стоимость оптовых партий продукта в начале апреля достигла 9500 грн/т. На прошлой неделе оптовые цены продемонстрировали несущественный рост.



По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8–9,5 грн/л в разных сегментах. Более оперативному снижению сегодня мешает наличие переходящих с марта остатков. Средняя стоимость СУГ на границе в марте составила около 255 долл./т, в то время как сегодняшняя спотовая цена — около 100 долл./т.



МинПром



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