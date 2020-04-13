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Экспорт лома из Украины в марте рухнул на 95,6%

13.04.20 12:31 , gmk.center
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Экспорт металлолома из Украины в марте упал на 95,6% по сравнению с мартом 2019 года – до 100 тыс. долл.

В натуральном выражении экспорт лома сократился на 84,2% – до 493 т. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.

В первом квартале 2020 года экспорт лома сократился на 46,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $2,9 млн. В натуральном выражении экспорт снизился на 42,1% – до 11,4 тыс. т.

Больше всего украинского лома по-прежнему потребляет Турция (77,25%).

По итогам 2019 года экспорт металлолома из Украины упал в 7,8 раза – до 42,2 тыс. т. В денежном выражении он снизился в 9 раз – до $11,8 млн. Причина – увеличение экспортной пошлины в начале 2019 года.

Напомним, что уровень обеспеченности меткомбинатов металлоломом в марте составлял 119,1%. В марте металлургам поставили 283,4 тыс. т лома при расчетной потребности в 238 тыс. т. Запасы сырья у металлургов на конец марта составляли 80-82 тыс. т.

МинПром

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