Россия достроит Северный поток-2 несмотря ни на что – Новак

Министр энергетики России Александр Новак заявил телеканалу "Россия 1", что газопровод "Северный поток-2" однозначно будет реализован.



"Я думаю, что этот проект однозначно будет реализован", — сказал А.Новак.



Министр добавил, что осталось 5% от общей стоимости проекта и инвестиций.



Напомним, что конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.



Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.



Напомним, сейчас газовая труба уложена на протяжении 93,5% маршрута, остается достроить 160 км участка. Ранее "Газпром" планировал завершить строительство газопровода в 2019 году. Но 21 декабря прошлого года США ввели санкции в отношении компаний, участвующих в прокладке трубопровода. Строительство было остановлено.



МинПром





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