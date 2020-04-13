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На мировом рынке ожидается избыток меди

13.04.20 12:04 , Металлоснабжение и сбыт
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В текущем году падение спроса на медь, вызванное экономическим кризисом и карантинными мерами в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, окажется более значительным, чем сокращение производства этого металла. В связи с этим баланс на мировом рынке сместится от дефицита к избытку предложения. С этим прогнозом выступила S&P Global Market Intelligence, пишет Металлоснабжение и сбыт

Согласно прогнозу по итогам 2020 г. предложение превысит спрос на 41 тыс. т. В 2019 г. International Copper Study Group (ICSG) оценила дефицит на мировом рынке меди в 340 тыс. т против 390 тыс. т годом ранее. Аналитики ICSG также подтверждают, что несмотря на остановку ряда рудников в различных странах мира из-за карантина потребление падает гораздо сильнее.

Как считает аналитик Platts Томас Рутланд, баланс на мировом рынке меди в текущем году будет зависеть, прежде всего, от Китая, на долю которого приходится почти 50% глобального потребления.

Т.Рутланд оценивает спрос на медь в КНР в 2020 г. в 11,1 млн. т, на 3,3% меньше, чем годом ранее. Но, по его мнению, китайский рынок меди выйдет из спада в начале второй половины текущего года, что создаст условия для повышения цен на металл.

Предложение меди в ближайшее время должно между тем продолжить сокращение в связи с простоем части добывающих мощностей. Так, правительство Перу, второго по величие производителя меди в мире, потребовало продлить жесткий карантин до 26 апреля. Все медные и цинковые рудники в стране приостановили добычу, а австралийская компания MMG, которой принадлежит крупнейшее в стране предприятие Las Bambas, где в прошлом году было добыто более 380 тыс. т меди в концентрате, объявила форс-мажор.

МинПром

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