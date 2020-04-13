Запорожская АЭС надолго отключает энергоблок №5 По плану ремонтной кампании 2020 года энергоблок №5 Запорожской АЭС готовится к длительному среднему планово-предупредительному ремонту.



На энергоблоке №5 нужно выполнить ряд мероприятий, которые в комплексе будут служить основанием для продления срока его эксплуатации. Поэтому ремонтная кампания ожидается серьезной не только с точки зрения продолжительности, но и количества выполнения запланированных работ.



Во время ремонта состоится масштабная реконструкция и модернизация основного оборудования реакторного и турбинного отделения. Запланировано выполнить средний ремонт реактора и турбины, капитальный ремонт главного циркуляционного насоса №3, капитальный ремонт парогенератора №1, средний ремонт турбогенератора, текущий ремонт трансформатора и капитальный ремонт оборудования третьей системы безопасности.



Самая масштабная работа – замена конденсатора на новый, блочно-модульного исполнения, производства АО "Турбоатом".



Также, согласно Комплексной (сводной) программе повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины на блоке будет смонтирована система принудительного сброса давления с использованием скруббера Вентури.



По электротехническому оборудованию – будет проведена замена всех комплектных трансформаторных подстанций собственных нужд и модернизация шкафов управления и регулирования. Также будет проведена замена оборудования унифицированного комплекса технических средств второго канала управляющей системы безопасности на программно-технический комплекс с большим количеством информативных и защитных функций.



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