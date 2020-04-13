Итальянская Arvedi навсегда погасила две домны на заводе Ferriera di Servola Сегодня официальный представитель итальянской группы Arvedi Ferriera di Servola подтвердил информацию об остановке на постоянной основе 2 доменных печей, расположенного в Триесте сталелитейного завода.



Завод находится в полном управлении группы Arvedi Group более 5 лет. За это время в его реконструкцию, позволившую довести сложное производство до установленных в ЕС строгих экологических норм и сократить выбор вредных веществ согласно требованиям местных властей, было вложено более 250 млн евро.



Кроме выплавки черного чугуна, предприятие приступило дополнительно к переработке холоднокатаного проката с использованием установленного в формате переоснащения высокотехнологичного оборудования.



Отмечается, что остановка доменных печей – завершающий этап сложного запланированного технологичного процесса, направленного на выполнение обязательств Arvedi Group по соблюдению норм экологической безопасности.



Arvedi Group, основанная в 1963 году Джованни Арведи, является одной из крупнейших итальянских металлургических компаний, которая занимается производством холоднокатаных оцинкованных и предварительно окрашенных рулонов, труб из углеродистой и нержавеющей стали, а также прецизионного проката из нержавеющей стали.



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