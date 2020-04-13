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Tosyali Holding набирает работников для нового завода
13.04.20 11:01 , Металлоснабжение и сбыт
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Турецкая металлургическая группа Tosyali Holding объявила о наборе около 1 тыс. сотрудников для своего нового предприятия в провинции Искендерун, чтобы поддержать национальный рынок труда в сложный период, когда многие компании сокращают свой персонал и объявляют о снижении заработной платы из-за остановки мощностей и падения спроса.
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