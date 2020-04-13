Tosyali Holding набирает работников для нового завода Турецкая металлургическая группа Tosyali Holding объявила о наборе около 1 тыс. сотрудников для своего нового предприятия в провинции Искендерун, чтобы поддержать национальный рынок труда в сложный период, когда многие компании сокращают свой персонал и объявляют о снижении заработной платы из-за остановки мощностей и падения спроса.



Компания начала строительство нового предприятия в середине 2018 г. Предполагается, что завод проектной мощностью 2,5 млн т в год будет выпускать сортовой прокат, в частности, катанку из специальных марок стали. Его ввод в строй изначально планировался во второй половине 2020 г.



В настоящее время металлургическая промышленность Турции сильно уменьшила обороты из-за эпидемии коронавируса и карантинных мероприятий. По оценкам S&P Global Platts, в апреле текущего года объем выплавки стали в Турции может сократиться на 50% по сравнению с аналогичным месяцем годичной давности.



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