ЕВА призывает депутатов принять на этой неделе антиколомойский закон Европейская бизнес-ассоциация призывает Верховную Раду на ближайшем заседании принять законопроект о невозможности возврата банков экс-владельцам. Об этом говорится в пресс-релизе организации.



"Мы понимаем ажиотаж вокруг законопроекта относительно банков, более 16 000 поправок является ярким тому свидетельством. Однако надеемся, что народные избранники все же активизируются, чтобы сделать решающий шаг к сотрудничеству с МВФ", — отметила исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко.



В сообщении сказано, что без поддержки МВФ девальвация гривны может достичь 45-65% от текущего уровня, до 50-80 грн/дол, для стабилизации курса необходимо будет вводить жесткие валютные ограничения, которые углубят кризисные явления. Обесценивание гривни приведет к росту инфляции до 20-50% и падению реальных доходов населения минимум на 30%.



ЕВА отмечает, что ведущие эксперты прогнозируют в случае продолжения карантина на несколько месяцев, и при наличии программы МВФ, ВВП Украины в 2020 году упадет на 9%, а курс гривны может достичь 35 грн/долл.



МинПром



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