Министр инфраструктуры предрекает ренессанс экономики в Украине Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает, что после завершения карантина в Украине будет рост экономики. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".



"Все находятся в ожидании. И страны другие. И крупные компании готовятся. То есть они используют карантин для того, чтобы лучше подготовиться. Мы ожидаем, что сразу после завершения карантина будет такой бум роста. Понятно, что за этот период экономика существенно потеряет, особенно отдельные отрасли. В нашем случае это авиационная сфера, туризм, сфера услуг. Но в дальнейшем, я думаю, мы увидим "эпоху Ренессанса", - отметил В.Криклий.



По его словам, именно этим отраслям понадобится "определенный процесс", поскольку и в других странах, как в Италии или в Испании, туризм не будет развиваться, авиационные компании обанкротились.



"Авиационная отрасль очень инерционная. Она стабильными темпами, но медленно развивалась. Но такая остановка - это шок и стресс для нее. Конечно, все сопряжено с туризмом. Это же были не коммерческие какие-то перевозки. Это люди путешествовали, ездили друг к другу. Пока точно еще определенный период будет обновляться доверие к этим путешествиям, потому что все сейчас обеспокоены, масочный режим тотальный по всему миру. И, конечно, никто не будет сразу бежать на самолет", - убежден министр.



МинПром





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