Индийские металлурги откладывают пуск новых мощностей

Как указывает индийское рейтинговое агентство ICRA, эпидемия коронавируса, потребовавшая принятия в стране чрезвычайных карантинных мер, и экономический кризис окажут влияние на планы ведущих металлургических компаний по вводу в строй новых мощностей.



По словам старшего вице-президента ICRA Джайанты Роя, еще до начала кризиса компании Tata Steel и JSW Steel сообщили о переносе запуска новых агрегатов на комбинатах Kalinganagar и Dolvi, намеченного ранее на середину текущего года, на более поздние сроки.



Сейчас же, по его оценкам, задержка увеличится еще на 3-9 месяцев в зависимости от тяжести эпидемии и длительности карантинных мер. В нынешние сложные времена, когда металлургическим компаниям приходится резко сокращать выпуск стальной продукции, им придется останавливать стройки, чтобы снизить затраты и сохранить запасы наличных средств.



Ранее сообщалось, что крупнейшие производители стали в Индии после введения карантина в конце марта уменьшили выплавку в пределах 50% и приостановили выпуск готового проката. При этом в некоторых штатах, включая штат Одиша, где расположены несколько крупных металлургических предприятий, карантин продлен до 30 апреля.



МинПром





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