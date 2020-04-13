Нефть дорожает на новостях о сокращении добычи Цены на нефть подскочили более чем на 1 долл. за баррель в понедельник после того, как ведущие производители окончательно согласовали крупнейшее для них сокращение добычи, однако рост был ограничен опасениями, что снижения окажется недостаточно для борьбы с перенасыщением рынка в условиях падения спроса из-за коронавируса, передает Reuters.



После четырехдневных дискуссий группа ОПЕК+ договорилась в воскресенье снизить добычу нефти примерно на 10 процентов от мировых поставок - рекордный объем, чтобы поддержать нефтяные цены на фоне распространения коронавируса.



Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,37% до 32,54 долл. за баррель к 8:11 по киевскому времени, а на WTI - на 4,0% до 23,67 долл. за баррель.



“Эта сделка позволит мировой нефтяной отрасли, а также национальным экономикам и другим отраслям, которые от нее зависят, избежать очень глубокого кризиса”, - сказал заместитель председателя IHS Markit Дэниел Ергин.



Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман поддержали сделку ОПЕК+ в ходе телефонного разговора в воскресенье, сообщил Кремль.



Трамп высоко оценил сделку, отметив, что она позволит сохранить рабочие места в американской энергетике.



Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ добровольно пошли на еще более глубокие сокращения, что фактически снизит добычу ОПЕК+ на 12,5 миллиона баррелей в сутки с текущего уровня, сказал министр энергетики Саудовской Аравии.



МинПром



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