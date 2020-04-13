Шмыгаль заявил о планах создать 500 тыс рабочих мест Кабинет министров намерен в мае создать 500 тыс. рабочих мест, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



"Уже в мае задача стоит создать 500 тыс. новых рабочих мест, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса", - сказал он в ходе программы "Свобода слова" на телеканале "Украина".



Он добавил, что, среди прочего, этим также будет заниматься Совет по вопросам экономического развития, который возглавил премьер и заседание которого состоялось в пятницу.



"Мы просмотрели направления, стратегии, будем их презентовать на следующей неделе", - отметил Шмыгаль.



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