Страны ОПЕК+ договорилась о снижении добычи на 9,7 млн барр Страны ОПЕК+ договорилась о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.



Как сообщает агентство, ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в воскресенье сократить добычу на рекордную сумму, составляющую около 10% мирового предложения, для поддержания цен на нефть в условиях пандемии коронавируса.



Группа, известная как ОПЕК+, согласилась сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня после компромисса с Мексикой, сообщили два источника издания в ОПЕК+.



Ранее, 10 апреля, стало известно, что большинство стран ОПЕК и Россия достигли принципиальных договоренностей об условиях сокращения добычи нефти, сократить в мае-июне 2020 году добыча на 10 млн баррелей в сутки.



Позже Bloomberg написал, что все договоренности будут действовать при условии согласия Мексики. Как оказалось, Министр энергетики страны не согласилась на предварительные условия и покинула видеоконференцию, которая длилась 11:00.



Согласие Мексики было позже получено благодаря посредничеству президента США Дональда Трампа. Так, Соединенные Штаты помогут Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть ее обязательств – 250-300 тыс баррелей, заявил в пятницу президент США.



МинПром





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