Канадская Algoma Steel остановила модернизацию Канадская компания Algoma Steel сообщила о приостановке строительства на своем предприятии новой установки "печь-ковш" вследствие объявленного в стране карантина.



Сооружение этого агрегата является крупнейшим проектом в рамках программы модернизации завода Algoma Steel, запущенной в 2019 г. после вывода компании из состояния банкротства.



Объем инвестиций в рамках этой программы составляет около 215 млн долл. Как заявляет компания, ввод в эксплуатацию второй установки "печь-ковш" мощностью 100 тыс. т в год позволит увеличить выпуск качественной стали и ликвидирует одно из "узких мест".



Как отмечает пресс-служба компании, производство стали считается в Канаде одним из "существенных сервисов", поэтому металлургические компании имеют право продолжать работу во время карантина. Но в отношении деятельности подрядных организаций нет ясности.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



