Внеочередное заседание Рады по требованию Зеленского состоится 13 апреля Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в понедельник, 13 апреля. Об этом сообщает информационное управление аппарата парламента.



Начало заседания запланировано на 14:00.



"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента ВРУ: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады девятого созыва на 14 часов 13 апреля 2020 года", - указано в сообщении.



В повестке дня заседания в том числе законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год", а также внесение изменения в закон "О защите населения от инфекционных болезней".



Также планируется рассмотреть законопроект об ужесточении ответственности за поджег сухостоя, о внесении изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины", об особенностях судебного производства на период карантина, о внедрении единого счета для уплаты налогов и сборов, а также разблокировать подписание закона о рынке земли.



В повестке дня отсутствует рассмотрение во втором чтении так называемого "антиколомойского" законопроекта о регулировании банковской сферы.



МинПром



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