Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Внеочередное заседание Рады по требованию Зеленского состоится 13 апреля

10.04.20 18:08 , РБК Украина
печать
размер текста:

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в понедельник, 13 апреля. Об этом сообщает информационное управление аппарата парламента.

Начало заседания запланировано на 14:00.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента ВРУ: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады девятого созыва на 14 часов 13 апреля 2020 года", - указано в сообщении.

В повестке дня заседания в том числе законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год", а также внесение изменения в закон "О защите населения от инфекционных болезней".

Также планируется рассмотреть законопроект об ужесточении ответственности за поджег сухостоя, о внесении изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины", об особенностях судебного производства на период карантина, о внедрении единого счета для уплаты налогов и сборов, а также разблокировать подписание закона о рынке земли.

В повестке дня отсутствует рассмотрение во втором чтении так называемого "антиколомойского" законопроекта о регулировании банковской сферы.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:43
В Украине производство электроэнергии упало на 7,7%
17:25
За первый месяц карантина Украина потеряла 3% ВВП, и это не предел
17:03
В Украине рассматривают возможность прокачки по ГТС водорода вместо газа
16:44
ДТЭК Энерго может приостановить работу Павлоградугля
16:18
Некоторые АЗС опустили цены на дизель ниже 20 грн/литр
16:11
Мексика согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи
15:56
Южно-Украинская АЭС отключила от энергосети блок №1
15:38
В Раде предложили увеличить потолок госдолга на 340 млрд грн
15:25
Угольная отрасль в Украине может исчезнуть – профсоюз
15:08
Liberty Steel приостановила работу на заводе в городе Ротерем
15:01
Американцев ждет рекордная безработица со времен Великой депрессии
14:47
Кабмин опубликовал состав Совета по вопросам экономического развития
14:41
Украина сократила экспорт и импорт товаров
14:27
Цена нефти будет зависеть от уступчивости Мексики
14:10
Укрзализныця назначила себе нового временного руководителя
13:52
Банковский законопроект должен соответствовать интересам Украины
13:46
Власть должна ослабить фискальное давление на бизнес - мнение
13:30
Спотовые цены на газ в Европе обновили минимум
13:20
Министры финансов ЕС утвердили план поддержки экономики на 540 млрд евро
13:05
Коронавирус обвалил цены производителей в Китае до максимума за 5 месяцев
09.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!