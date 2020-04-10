За первый месяц карантина Украина потеряла 3% ВВП, и это не предел

Украина потеряла около 3% ВВП в первый месяц карантина, в случае его дальнейшего продления спад будет более стремительным.
Это констатировал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в ходе онлайн-брифинга, передает Интерфакс-Украина.
"Наша оценка на протяжении первого карантинного месяца - это около 3% потерянного ВВП. Это не означает прогноз минус 3% ВВП за весь 2020 год, это всего на всего означает, что если прогнозы до "коронакризиса" предусматривали рост экономики на 3-4% ВВП в 2020 году, то только сам этот месяц карантина привел нас условно к нулю", - сказал Г.Вышлинский.
Дальнейший эффект карантина будет стоить экономике дороже, добавил Г.Вышлинский.
По мнению экспертов ЦЭС, карантин должен быть адаптивным: "Если вспышка COVID-19 зафиксирована на отдельной территории, то остальные территории страны не должны прекращать активность. Поэтому необходимо перейти от общенационального к адаптивному карантину".
В зависимости от политических решений относительно продления карантина, перспектив сотрудничества с Международным валютным фондом эксперты центра ожидают падения ВВП на 5-10% в этом году по оптимистическому сценарию.