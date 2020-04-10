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Южно-Украинская АЭС отключила от энергосети блок №1

10.04.20 15:56 , УНИАН
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10 апреля 2020 года в 10:11 в соответствии с согласованной заявкой энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта.

Во время текущего ремонта будет осуществлена гидроочистка теплообменного оборудования. Согласно оперативной заявке, текущий ремонт на энергоблоке №1 продлится ориентировочно неделю.

После завершения текущего ремонта на энергоблоке №1 ЮУАЭС в средний планово-предупредительный ремонт с перегрузкой топлива будет выведен энергоблок №2.

На сегодня оборудование второго и третьего энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме.

Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС. На 10 апреля 2020 года он составляет 0,09 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

МинПром

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