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В Раде предложили увеличить потолок госдолга на 340 млрд грн

10.04.20 15:38 , Интерфакс-Украина
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В доработанном Бюджетным комитетом Верховной Рады законопроекте о внесении изменений в закон о госбюджете на 2020 год предложено отменить ограничение по предоставлению государственных гарантий по кредитам и увеличить потолок госдолга.

В частности, Комитет считает необходимым временно, до конца этого года, убрать в Бюджетном кодексе ограничения на предоставление госгарантий и предельного объема госдолга, передает Интерфакс-Украина.

Действующий закон о госбюджете содержит статью о предельном размере на конец этого года госдолга в 2 трлн 45,1 млрд грн и гарантированного госдолга в 318,4 млрд грн, тогда как в проекте правок предложено установить предельный размер госдолга 2 трлн 386,8 млрд грн, а также убрать ограничение в 29,3 млрд грн на госгарантии в 2020 году.

Кроме этого комитет выступает за возможность предоставлять госгарантии компаниям под весь объем выполнения долговых обязательств, привлекаемых на инвестпроекты, тогда как действующий закон о госбюджете ограничивает их 80% таких обязательств.

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада не приняла закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" – "за" принятие документа в первом чтении проголосовали 223 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах.

Законопроект предусматривет создание в составе госбюджета Стабилизационного фонда в объеме около 100 млрд грн для борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Предложение вернуть законопроект в профильный парламентский комитет для подготовки к повторному первому чтению поддержали 273 депутатов, за сокращение срока подготовки документа к повторному первому чтению проголосовали 240 нардепов.

В проекте изменений в госбюджет на 2020 год Кабмин предлагал Верховной Раде увеличить дефицит с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн, уменьшить план доходов с 1,096 трлн грн до 972,6 млрд грн, увеличить план расходов с 1,184 трлн грн до 1,263 трлн грн.

Покрывать увеличен дефицит планируют за счет заимствований. Разрешенный лимит государственного долга на 31 декабря увеличится с 2,045 трлн грн до 2,387 трлн грн.

МинПром

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