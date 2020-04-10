Угольная отрасль в Украине может исчезнуть – профсоюз Угольная отрасль находится на грани катастрофы и в случае отсутствия действенных мер может исчезнуть с промышленной карты страны. Об этом говорится в обращении профсоюза работников угольной промышленности Украины к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады, передает РБК-Украина.



"Развитие отрасли парализовано, а конструктивный диалог по выходу из кризиса отсутствует. Отрасль напоминает корабль, который отдали стихии и на котором нет даже рулевого. Отрасль в течение последних полтора месяца остается без руководства, склады угольных электростанций и шахт заполнены, прокатилась волна остановок предприятий. Остановлены даже несколько лидеров угледобычи шахта "Краснолиманская" и "Добропольеуголь". Растет задолженность по заработной плате, города недополучают бюджетные поступления", - говорится в обращении.



В профсоюзе также подчеркнули, что поручение президента по спасению ситуации в отрасли не выполняются. В частности, так и не был остановлен импорт российского угля и электроэнергии, отсутствует прозрачный механизм формирования рынка и сбыта угольной продукции, не внесены изменения энергетического баланса текущего года.



"Отсутствие действенных шагов заставит сначала угледобывающие предприятия массово приостановить свою деятельность, а в ближайшей перспективе угольная отрасль исчезнет с промышленной карты страны и вместе с ней и мечты об энергетической независимости Украины", - отмечается в обращении.



Напомним, ранее профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности в обращении к президенту заявил о коллапсе в электроэнергетике и призвала принять срочные меры для вывода отрасли из кризиса.



МинПром



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