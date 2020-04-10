Кабмин опубликовал состав Совета по вопросам экономического развития В состав Совета по вопросам экономического развития Украины, возглавляемого премьер-министром Денисом Шмыгалем, войдут министр экономики и сельского хозяйства, заместитель директора Нацинститута стратегических исследований, советник Президента и ученые.



Постановление о создании этого Совета, его состав и положение опубликовано на Правительственном портале.



Возглавил Совет глава правительства, в его состав также вошли министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства; заместитель директора Национального института стратегических исследований, советник Президента, директора Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи и Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук.



Кроме того, в состав Совета по согласию включили старшего научного сотрудника Атлантического совета США, профессора Колумбийского университета, управляющего партнера компании Капитал Таймс, президента Центра экономического развития и преподавателя экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы.



Правительство также утвердило положение, согласно которому Совет по вопросам экономического развития является временным консультативно-совещательным органом Кабинета министров, который образуется с целью изучения проблемных вопросов, связанных с реализацией государственной политики в сфере экономического развития, обеспечения координации действий центральных и местных органов исполнительной власти относительно определения механизмов реализации государственной политики по вопросам экономического развития.



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