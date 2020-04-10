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Цена нефти будет зависеть от уступчивости Мексики

10.04.20 14:27 , Интерфакс-Украина
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Страны ОПЕК+ могут до 1 мая 2020 года договориться с Мексикой по поводу ее участия в новой сделке по сокращению нефтедобычи, заявила агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы министерства энергетики Азербайджана, советник министра Замина Алиева.

"Новая декларация по сотрудничеству, подписанная по итогам видеоконференции ОПЕК+ 9 апреля, вступит в силу с 1 мая 2020 года. Так что у участников сделки по новому сокращению нефтедобычи еще время на то, чтобы договориться с Мексикой по ее присоединению к этому соглашению", - сказала З.Алиева.

Советник напомнила, что в ходе переговоров Мексика не согласилась на поэтапное снижение добычи нефти на 400-320-240 тыс. б/с. "По этой причине страны ОПЕК и не-ОПЕК после 11-часовых обсуждений приняли новую "декларацию по сотрудничеству" с условием, что Мексика согласится на поэтапное снижение объема своей добычи",- подчеркнула З.Алиева.

Она также сообщила, что в число стран, неприсоединившихся к новой декларации, также вошли Канада и Бразилия.

Согласно новым договоренностям, в случае вступления их в силу, в мае-июне 2020 года страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 млн б/с, или на 23% от показателя октября 2018 года. В частности, страны ОПЕК сократят добычу на 6,085 млн б/с, не-ОПЕК - на 3,915 млн б/с. В октябре 2018 года Азербайджан добывал 718 тыс. б/с. В соответствии с этим решением Азербайджан сократит добычу на 164 тыс. б/с и на период с 1 мая по 1 июля 2020 года добыча нефти в Азербайджане составит 554 тыс. б/с.

МинПром

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